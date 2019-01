Eenrichtingsverkeer in Watermolendreef van 17 januari tot eind april JVS

13u07 0 Sint-Niklaas Op donderdag 17 januari gaan in de Watermolendreef in Sint-Niklaas werkzaamheden van start voor het vernieuwen van de nutsleidingen. Wellicht tot eind april wordt er daarom éénrichtingsverkeer ingevoerd, in de richting van de Plezantstraat.

Volgende week donderdag 17 januari gaan werkzaamheden van start in de Watermolendreef. Door een menselijke fout bij de signalisatiefirma werden de verkeersborden voor het éénrichtingsverkeer verkeerdelijk al vandaag geplaatst. In de loop van de voormiddag werd de fout echter rechtgezet. Het is pas volgende week donderdag dus dat een aannemer er aan de slag gaat voor het vernieuwen van de leidingen voor water, gas, elektriciteit en de kabel.

Tijdens de werkzaamheden geldt in de Watermolendreef enkele rijrichting, in de richting van de Plezantstraat. In de werfzone waar de aannemer effectief aan het werk is, wordt telkens een parkeerverbod opgelegd.

De aannemer gaat van start langs de kant met de pare huisnummers, te beginnen vanaf de Plezantstraat. Hij werkt daarbij in een open sleuf die geleidelijk opschuift richting Watermolenstraat. Ter hoogte van de horecazaak aan het sportcentrum Puyenbeke keert de aannemer terug langs de andere kant van de straat richting Plezantstraat.

Tegen zondag 21 april zou de aannemer de sleufwerken afronden. Daarna volgen nog de huisaansluitingen, woning per woning. “Deze planning is afhankelijk van de weersomstandigheden en zonder rekening te houden met onverwachte technische problemen”, klinkt het.