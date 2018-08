Eénrichtingsverkeer in Hoveniersstraat 10 augustus 2018

Sint-Niklaas Er zijn deze week werkzaamheden van start gegaan in de Hoveniersstraat in Sint-Niklaas, vlakbij het Hendrik Heymanplein.

Nog tot eind augustus wordt er gewerkt aan de nutsleidingen. Er wordt enkele rijrichting ingevoerd naar het Heymanplein. Dat is geen tijdelijke maatregel, want na de werken blijft dat de permanente rijrichting voor dit gedeelte van de Hoveniersstraat, tussen Kongostraat en Heymanplein, in het kader van de uitvoering van het wijkcirculatieplan. Aansluitend worden in dit deel de trottoirs vernieuwd, met de herstelling van straatgoten en rioolkolken. Van maandag 13 augustus tot eind augustus worden de trottoirs vernieuwd in het gedeelte van het Hendrik Heymanplein tot de Nieuwstraat. Dat deel van de Hoveniersstraat krijgt tijdens de werken enkele rijrichting richting Nieuwstraat, maar wordt vanaf september opnieuw dubbele rijrichting. Begin oktober krijgt heel de Hoveniersstraat nieuw asfalt. Voor de bus richting Broedersstraat is een wegomlegging voorzien. Na de werken zal de bus via een vrijliggende busbaan van het Hendrik Heymanplein naar de Broedersstraat kunnen rijden. (JVS)