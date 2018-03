Eén loket voor woon- en energievragen 13 maart 2018

02u57 0 Sint-Niklaas In het stadhuis is op de tweede verdieping de themabalie 'Wonen, bouwen en ondernemen' geopend. Iedereen kan daar terecht met alle vragen over wonen.

Tot voor kort was dat woonloket in het Welzijnshuis gevestigd. "Ter voorbereiding op de nieuwe stadswinkel zijn we al met dit themaloket in het stadhuis van start gegaan. Met alle vragen over wonen, leegstand, woningkwaliteit, omgevingsvergunning, verkavelingen of om een plan of dossier in te kijken, kunnen inwoners daar nu terecht. Daarmee is er voortaan één duidelijk aanspreekpunt in het stadhuis", stelt schepen voor Woonbeleid Marijke Henne (N-VA). Ook alle info over de hele waaier aan stedelijke premies is daar te verkrijgen, net als over alles rond energie. Intussen heeft de stad ook de premiebrochure Woonpremies in Sint-Niklaas' vernieuwd. Daarin krijgen inwoners alle mogelijke informatie over de stedelijke woonpremies. Voor individuele woonbegeleiding bij het zoeken naar een geschikte woning blijft het aanspreekpunt in het Welzijnshuis bestaan. De themabalie in het stadhuis is telefonisch te bereiken op 03/778.32.40. (JVS)