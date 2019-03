EduTech, Pl@to of WeTech: VTS laat publiek kiezen tussen drie mogelijke nieuwe namen JVS

19 maart 2019

18u56 0 Sint-Niklaas Wat wordt de nieuwe naam van de school VTS bso/tso? Bij een online campagne via schoolzktnaam.com kwamen er liefst 223 voorstellen binnen. Voor de school blijven er nog drie topfavorieten over: EduTech, Pl@to of WeTech. Van 21 tot en met 28 maart kan iedereen een stem uitbrengen.

In februari kondigde de nijverheidstechnische school VTS bso/tso in Sint-Niklaas een naamsverandering aan. Daarvoor lanceerde VTS de website schoolzktnaam.com. Via die site kon iedereen voorstellen indienen voor een nieuwe naam, die duidelijk moest verwijzen naar wetenschap en techniek. Op ruim een maand tijd werden maar liefst 223 voorstellen ingestuurd. Daaruit heeft het schoolbestuur drie topfavorieten geselecteerd: EduTech, Pl@to en WeTech.

Van 21 tot en met 28 maart kan iedereen nu vervolgens een stem uitbrengen op de drie topfavorieten, ook via www.schoolzktnaam.com. “De naam met de meeste stemmen wint. De bedenker van die naam krijgt behalve eeuwige roem en dankbaarheid ook een state-of-the-art 3D-printer cadeau. De nieuwe naam wordt begin april bekend gemaakt”, aldus directrice Fleur Hofman van VTS bso/tso.

De naamsverandering komt er omdat de Vrije Technische Scholen (VTS) een nieuwe weg is ingeslagen. “En er komt nóg meer focus op innovatieve technologieën en nog meer samenwerking met de bedrijfswereld. De school pakt uit met een nieuwe uitstraling en ook achter de schermen worden heel veranderingen doorgevoerd”, klinkt het. “Het is alleszins hartverwarmend om te zien hoeveel mensen begaan zijn met wat er leeft in onze school. Op de speelplaats, in de leraarskamer en zelfs bij de bakker hoor ik over onze naamcampagne vertellen. Dat we zoveel inzendingen zouden ontvangen via de website had ik nooit durven dromen. Nu zijn we vooral benieuwd welke van de drie topfavorieten het grote publiek het meest zal aanspreken en onder welke naam we binnenkort mogen verder werken. Zelf heb ik geen voorkeur, ze zijn alle drie fantastisch”, aldus Fleur Hofman.

Stemmen voor de nieuwe naam van VTS kan op Schoolzktnaam.com.