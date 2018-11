Dylan (16) ontwikkelt klimaatapp voor OLV Presentatie JVS

21 november 2018

22u04 0 Sint-Niklaas De Onze-Lieve-Vrouw Presentatie in Sint-Niklaas zet opnieuw een stap vooruit in het eigen klimaatverhaal. Met dank aan leerling Dylan Verbreyt (16), die zélf een klimaatapp ontwikkelde waarmee de school onder meer het gebruik van de verwarming kan monitoren.

Dylan, die in het vijfde jaar Boekhouden-Informatica zit, heeft er flink wat werk in gestoken. Maar deze week werd zijn app dan gelanceerd op school. Leerlingen en leerkrachten kunnen er voortaan gebruik van maken om de temperatuurgegevens van de verschillende lokalen in te voeren. In elke klas worden hiervoor klimaatverantwoordelijken aangesteld, toepasselijk ‘thermopeters en thermometers’ genoemd.

“We kunnen via deze app heel wat gegevens verzamelen en ze na enkele maanden analyseren”, zeggen leerkrachten Floris Willems en Elise Schaumont. “Drie keer per dag zullen we heel wat data ingeven, waaronder de binnen- en buitentemperatuur, de stand van de thermostaat, de gevoelstemperatuur, hoeveel ramen er openstaan,... In de les wiskunde zullen we dan met die data aan de slag gaan. Voorts wakkert dit ook het bewustzijn rond energieverbruik aan, en dat nemen de jongeren ook mee naar huis.”

Dylan is intussen erg trots op zijn klimaatapp. “Het was fijn om die te ontwikkelen en het is heel leuk dat de app nu ook intensief gebruikt zal worden op school. Zelf ben ik ook heel bewust bezig met het klimaat.”

OLV Presentatie heeft de jongste jaren overigens al heel wat klimaatinitiatieven genomen, met als uitschieter de aanplanting van het schoolbos, vorig jaar. Dat gebeurde op een terrein op Puitvoet, aan de rand van de stad. Vorige maand overhandigde Vlaams minister van Natuur Joke Schauvliege (CD&V) de school ook nog de Groene Vlag van Eco-Schools. Dat is een internationaal kwaliteitslabel voor duurzame scholen. “We willen onze ecologische voetafdruk verkleinen en zoveel mogelijk CO²-neutraal worden.”

De school krijgt ook steun van de stad voor de energiecampagne. Via het project ‘Energieke Scholen’ krijgt OLV Presentatie nu 2.000 euro voor deze klimaatapp. “Dit is één van de vijf scholen die zich ingeschreven hebben voor ‘Energieke Scholen’”, zegt schepen voor Duurzaamheid Wout De Meester (Groen). “We verdeelden 12.000 euro onder die scholen voor hun engagement in het lokale klimaatverhaal.”