Duo gaat politie te lijf bij verkeerscontrole 24 april 2018

02u44 1 Sint-Niklaas Twee twintigers zijn gisterochtend de politie te lijf gegaan bij een verkeerscontrole. De twee werden rond 5.45 uur tegen gehouden op de Heidebaan in Sint-Niklaas.

Het was hun onverantwoord rijgedrag dat de aandacht had getrokken van de patrouille. De inzittenden van het voertuig, twee 22-jarige mannen afkomstig uit Stekene en Sint-Niklaas, moesten hun documenten voorleggen omdat de agenten een duidelijk alcohol- en cannabisgeur vaststelden. Ze werden ook onderworpen aan een ademtest. Beiden weigerden echter alle medewerking en waren verbaal agressief.





De situatie escaleerde en beide verdachten deelden vervolgens enkele vuistslagen uit aan de tussenkomende agenten, met arbeidsongeschiktheid tot gevolg. De verdachten werden gearresteerd en vervolgens door het parket gedagvaard in snelrecht. Ze zullen zich op 30 mei moeten verantwoorden voor de correctionele rechtbank in Dendermonde.





(PKM)