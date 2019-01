Duizendtal ijsberen springt zondag in vijver De Ster: “Eerst door tunnel van vuur om het ijskoude water te bereiken” JVS

11 januari 2019

14u03 0 Sint-Niklaas Komende zondag vindt op recreatiedomein De Ster de tiende editie van de Wase IJsberenduik plaats. Er worden zo’n duizend ijsberen verwacht, waarmee de Wase duik het tweede grootste evenement in zijn soort is in ons land, na de Noordzeeduik in Oostende. Om de tiende editie een extra feestelijk tintje te geven, zet de organisatie vlammenwerpers in om de ijsberen door een ‘tunnel van vuur’ naar het water te leiden. Nog een nieuwigheid is dat het winterdorp deze keer een plek op het strand krijgt.

“Niet de grootste, maar wel veruit de gezelligste.” Dat is al jaren de troef die de Wase Waterpolo, de stad en de provincie uitspelen om de Wase Ijsberenduik te promoten. Met telkens zo’n duizend deelnemers én een veelvoud aan toeschouwers is de Wase IJsberenduik intussen al een hele tijd het twééde grootste ijsberenevenement in België, na de Noordzeeduik in Oostende. “Maar wat er in Oostende níet is, hebben wij wel: een gezellig winterdorp en een winters feestje achteraf!”

Komende zondag wordt het regenachtig en heel zacht weer, met een temperatuur tot 10 graden. Niet echt ideaal ijsberenweer dus, al bedraagt de watertemperatuur op De Ster momenteel maar 4 graden. Daar kunnen ijsberen zich toch aan optrekken.

“Spectaculairste start”

Om 14.30 uur is er zondag eerst de kinderduik, voor kinderen tussen 7 en 14 jaar. Vanaf 14.45 uur is het aan de volwassenen, met eerst een collectieve warming-up op het strand. Om 15 uur klinkt het startschot, dat deze keer met vlammenwerpers wordt gegeven. “We nemen het bij deze tiende editie toch iets feestelijker op. De ijsberen worden op die manier langs een soort ‘tunnel van vuur’ naar het water geleid. Dit wordt de spectaculairste start van de tien edities, dat is zeker.”

Het is niet alleen een opdracht om het koude water te trotseren, maar ook om opvallend uitgedost aan de start te komen. De deelnemers met de leukste outfits vallen immers in de prijzen. Daar wordt nauwgezet op toegekeken bij het passeren van de ‘ice-bear-walk’, de loopbrug tussen de kleedkamers en het strand. Voor het eerst zal ook het hele winterdorp een plaats krijgen op het strand. Door de bouw van een nieuwe speeltuin moet het winterdorp uitwijken, maar dat lijkt nog voor extra gezelligheid te kunnen zorgen. Voor het publiek, telkens goed voor 3.000 à 4.000 mensen, is de toegang ook gratis zondag. Na de duik zorgt dj Ice Bear er voor winterse ambiance. Er staat ook een groot scherm voor liefhebbers van het Belgisch kampioenschap cyclocross.

Heilzaam

“Onze Wase Ijsberenduik is vooral een amusant, recreatief evenement, voor al wie van een meer dan leuke uitdaging houdt”, klinkt het bij de organisatie. “Tien jaar geleden is dit begonnen als een wild idee, een droom eigenlijk. Vandaag kunnen we al heel trots terugblikken, we hebben toch iets moois neergezet de voorbije tien jaar. We maken er telkens met z’n allen een leuke namiddag van door gezamenlijk het nieuwe jaar in te gaan met een frisse en heilzame duik. Een tip? Vooral iets aan de voeten doen, is belangrijk, zoals turnsloefen of sandalen. Een muts na de duik is ook een aanrader. En verder is het gewoon genieten geblazen van de kick, van het lekker warme, heilzame effect.”

Deelnemen kost 3 euro voor kinderen, 4 euro voor volwassenen bij de voorinschrijving of 6 euro ter plaatse aan de kassa. Alle deelnemers krijgen daarbij ook een gratis toegangsticket tot het saunacomplex Katara in Belsele. Online inschrijven kan via www.waseijsberenduik.be tot zaterdag 12 januari 20 uur.