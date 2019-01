Dubbele pech: trucker rijdt zich vast in wegenwerken waarna politie waslijst aan overtredingen ontdekt Kristof Pieters

30 januari 2019

17u24 0 Sint-Niklaas Het negeren van een verbodsbord zal een vrachtwagenbestuurder wel erg duur komen te staan. De trucker reed zich vast toen hij wou draaien waarna de politie ter plaatse werd geroepen. Die stelde niet alleen een overtreding vast van de verboden toegang, maar ook een vervallen rijbewijs en keuringsbewijs en het ontbreken van een schijf in de tachograaf.

De bestuurder van de vrachtwagen kan enkel zichzelf verwijten maken dat hij zich woensdagochtend vastreed ter hoogte van de wegenwerken in de Vossenkotstraat in Sint-Niklaas. De chauffeur had namelijk een bord genegeerd dat de toegang in beide richtingen voor iedere bestuurder uitdrukkelijk verbiedt. Ondanks de wegversperring en het verbodsbord trachtte de chauffeur zich alsnog een weg te banen doorheen de werken. Uiteindelijk reed de bestuurder zich vast in de zachte berm bij een poging om alsnog om te draaien. De politie van Sint-Niklaas werd ter plaatse geroepen om de vrachtwagenchauffeur uit zijn benarde situatie te helpen.

Tijdens de controle van het voertuig stelde agenten ook vast dat het rijbewijs van de bestuurder was vervallen sinds 2015. Ook het keuringsbewijs van de vrachtwagen was vervallen. Tot slot reed de chauffeur rond zonder bestuurderskaart in de tachograaf.

De politie liet een takelwagen ter plaatse komen om de vrachtwagen los te trekken. Bovenop de kostprijs van de takeling, mag de chauffeur zich verwachten aan een aantal fikse boetes bij de politierechtbank.