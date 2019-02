Dubbelconcert Praga Khan en Lords of Acid meteen uitverkocht: extra exclusieve clubshow in De Casino JVS

05 februari 2019

14u21 1 Sint-Niklaas Het dubbelconcert van Praga Khan en Lords of Acid op vrijdag 17 mei in De Casino in Sint-Niklaas was maandag in een mum van tijd uitverkocht. De concertzaal voegt daarom een extra exclusieve clubshow toe, op woensdag 22 mei. De ticketverkoop is meteen gestart.

Concertzaal De Casino pakt op vrijdag 17 én woensdag 22 mei uit met een exclusieve, dubbele live-show van Maurice Engelen. Dan staat hij er met zowel Praga Khan als met Lords of Acid op het podium. De ticketverkoop voor die eerste show ging gisteren om 10 uur van start. In enkele uren tijd was het volledig uitverkocht. De Casino doet er daarom een extra concert bij, op woensdag 22 mei.

Maurice Engelen, opperman van de Belgische techno, wordt zestig in hetzelfde jaar dat Praga Khan dertig kaarsjes mag uitblazen. Goed voor meteen een dubbeldik feestje in Sint-Niklaas, want hij staat dus twéé keer met zowel Praga Khan als met Lords of Acid op het podium van De Casino.

Info en tickets: www.decasino.be.