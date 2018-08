Dubbel viergeslacht dankzij Emma en Olivia 28 augustus 2018

In Nieuwkerken is er dubbel geklonken op een heuglijke gebeurtenis in de familie van overgrootmoeder Godelieve Bauwens (77), haar dochter Martine Naudts (54), háár dochter Charlotte De Keyser (29) en haar dochtertjes Emma en Olivia Matthys. Olivia is de jongste spruit in de familie en zij vormt meteen de aanleiding om een dubbel viergeslacht te vieren. Proficiat!





(JVS)