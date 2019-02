Dubbel feestje in De Casino: Maurice Engelen op zelfde avond met Praga Khan én Lords of Acid op podium JVS

04 februari 2019

12u54 0 Sint-Niklaas Concertzaal De Casino pakt uit met een exclusieve, dubbele liveshow van Maurice Engelen. Op vrijdag 17 mei staat hij er met zowel Praga Khan als met Lords of Acid op het podium. De ticketverkoop start vandaag.

Een exclusieve ‘live-dubbel’, dat wordt het op 17 mei in De Casino. Maurice Engelen, opperman van de Belgische techno, wordt zestig in hetzelfde jaar dat Praga Khan dertig kaarsjes mag uitblazen. Goed voor meteen een dubbeldik feestje in Sint-Niklaas, want op vrijdag 17 mei staat hij met zowel Praga Khan als met Lords of Acid op het podium van De Casino. “Beide projecten van Maurice Engelen zijn gevestigde waarden in de internationale dancescene en kennen ook succes in de Verenigde Staten, waar het Lords of Acid-album ‘Lust’ zelfs de eerste Belgische gouden plaat ooit werd. Wereldwijd gingen clubs en discotheken de voorbije dertig jaar overstag voor de technobeats van Praga Khan en de kinky elektro-shows van Lords of Acid”, klinkt het in de Casino.

De ticketverkoop voor deze exclusieve show start vandaag. Info en tickets: www.decasino.be.