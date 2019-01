Drukke werkdag voor de strooidiensten: “Al van 4 uur vanochtend op pad” JVS

22 januari 2019

15u20 0 Sint-Niklaas Ook in Sint-Niklaas zorgt de sneeuw vandaag voor mooie taferelen. Voor de strooidiensten van de stad betekent het dan weer vooral veel werken. Vanmorgen om 4 uur zijn ze aan de slag gegaan. Ze blijven de komende 48 uur onafgebroken aan het werk om de rijbanen en voet- en fietspaden zoveel mogelijk sneeuw- en ijzelvrij te houden.

In de stadswerkplaatsen in het Industriepark-Noord ligt permanent een grote voorraad strooizout. Van zodra er sneeuwval wordt aangekondigd, activeert het stadsbestuur het strooiplan en kunnen de strooidiensten van de stad aan het werk. Vandaag zijn ze om 4 uur al aan de slag gegaan. Ze blijven de volgende 48 uur onafgebroken actief om alle wegen en voet- en fietspaden zoveel mogelijk sneeuw- en ijzelvrij te houden. Daarvoor hebben ze ook aangepaste strooiwagens om in centrumstraten en op fietspaden in te zetten.

Strooiplan

“Alle straten op het grondgebied van de stad tegelijk sneeuw- en ijzelvrij maken, is praktisch onmogelijk. Daarom hebben we een ‘strooiplan’ opgemaakt, dat de straten in drie fasen aanpakt. De fasering is bepaald op basis van de intensiteit van het verkeer door de straten”, meldt de stad.

In fase 1 wordt er gestrooid op alle invalswegen van de stad, in straten waar de bussen rijden en op ontsluitingswegen tot de woonwijken en sociale voorzieningen zoals scholen, ziekenhuizen, rusthuizen, openbare parkings en hulpdiensten. In fase 1 wordt ook personeel ingezet voor het vrijhouden van de fietspaden.

In fase 2 en 3 komen alle andere straten aan bod. “Die straten worden evenwel alleen aangepakt bij uitzonderlijke weersomstandigheden of na een melding van de politie.”