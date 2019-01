Drugsbende voor rechtbank Nele Dooms

22 januari 2019

16u20 0 Sint-Niklaas Negen leden van een drugsbende actief in regio Sint-Niklaas hebben vandaag voor de Dendermondse rechtbank terechtgestaan. Er hangen de beklaagden celstraffen van twaalf maanden tot twee jaar boven het hoofd. De bende dealde cannabis en hield er nauwe banden met Nederland op na.

Het gerecht kwam de drugsbende op het spoor in het voorjaar van 2016. Dankzij telefonie-onderzoek en een reeks huiszoekingen konden de dealers gevat worden. “De bende dealde in de regio Sint-Niklaas en schrikte er overigens niet voor terug ook minderjarigen in te zetten in de handel”, vertelde de openbaar aanklager tijdens het proces aan de rechter. Naast de twee spilfiguren waren er nog vier handlangers die de handel in het waasland uitzetten. Dan waren er ook nog eens twee chauffeurs die de transporten verzorgden.”

Tijdens huiszoekingen bij de bendeleden werden onder andere GSM’s, sim-kaarten, grote sommen geld én cannabis ontdekt. De drugs haalden ze in Nederland en daarvoor reden ze vaak over en weer de grens over. De beklaagden zelf probeerden de feiten zoveel mogelijk te minimaliseren. “Ik bracht gewoon wat cannabis mee voor vrienden”, klonk het bij één van hen. Een andere gaf dan weer aan dat hij tijd te veel had en daardoor in de drugshandel terechtkwam. “Maar ik hield er slechts beperkte contacten op na”, zei die. “Ondertussen volg ik een behandeling om met mijn eigen cannabisgebruik komaf te maken.”

Eén van de advocaten van de beklaagden wierp op dat de Dendermondse rechtbank onbevoegd is. “De feiten vonden eigenlijk allemaal plaats in Nederland. Daar gingen ze de drugs kopen. We gaan hier toch ook geen uitbaters van coffeeshops in Nederland vervolgen?”

De rechter velt vonnis op 19 februari.