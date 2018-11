Drugs en handvuurwapen gevonden bij Goliath-actie Kristof Pieters

18u59 0 Sint-Niklaas De politie van Sint-Niklaas heeft maandag de resultaten bekend gemaakt van de ‘Goliath-actie’ van afgelopen weekend. Inbrekers werden er niet betrapt maar wel personen in het bezit van drugs en zelfs met een gebruiksklaar handvuurwapen.

De grootschalige controleactie vond vrijdagavond- en nacht plaats in heel Oost-Vlaanderen en was gericht op de bestrijding van onder meer inbraken, diefstallen en verkeerscriminaliteit. In de politiezone Sint-Niklaas werden in totaal 16 voertuigen en 34 personen gecontroleerd.

Tijdens de controle probeerde een bestuurder te ontsnappen aan. Uiteindelijk werd het voertuig een eindje verder staande gehouden en gecontroleerd. Één van de inzittenden bleek in het bezit te zijn van een kleine hoeveelheid drugs. Een andere inzittende werd aangetroffen met een gebruiksklaar handvuurwapen. Tijdens de controle werden in andere voertuigen nog drie personen aangetroffen in het bezit van drugs.

Voorgaand aan deze controle was er ook een politieactie gericht op straatdealing in de stationsbuurt. Hierbij konden agenten op heterdaad een dealer vatten. Hij was in het bezit van 28 paksons heroïne (29,4 gram), 13 paksons cocaïne (6,9 gram) en 670 euro cash geld. De man werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Antwerpen.