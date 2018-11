Drugdealer gevat met cocaïne Kristof Pieters

26 november 2018

Het parket Oost-Vlaanderen heeft maandag een drugdealer voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Dendermonde. De 39-jarige man werd zaterdagavond omstreeks 19.45 uur betrapt in Sint-Niklaas en was in het bezit van 10 paxons cocaïne, een som geld en 2 GSM-toestellen. De man, van Marokkaanse nationaliteit zonder gekende woon- of verblijfplaats in België, is (onder meerdere aliassen) goed gekend bij justitie en politie. Hij wordt ervan verdacht drugs te verhandelen in de stadskern van Sint-Niklaas. Het parket vraagt zijn aanhouding.