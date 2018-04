Dronkenman in de cel 04 april 2018

02u56 0

De politie van Sint-Niklaas heeft zaterdagochtend rond 4.45 uur een dronkenman in de cel opgesloten. De man had een bezoek gebracht aan een evenement in het Casino en eiste aan de balie zijn jas terug. Hij kon echter geen ticketje voorleggen. Omdat hij in zwaar benevelde toestand was, werd hij door de politie opgepakt en opgesloten om te ontnuchteren. (PKM)