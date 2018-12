Dronkenlui mogen roes uitslapen in de cel Kristof Pieters

09 december 2018

De politie van Sint-Niklaas heeft voorbije weekend enkele dronkenlui opgesloten in de cel. Op de Grote Markt maakte een bekende voor de politie het nogal bont waarna hij werd opgesloten. Ook aan dancing Levels maakte een bezoeker veel amok en bedreigde hij een portier omdat hij de zaak niet binnen mocht. De man werd opgepakt en opgesloten in de cel. Tot slot mocht ook nog een dronken vrouw haar roes uitslapen in het Politiehuis. Ze had een stoel door het raam gekeild van café Hôtel De Ville op de Grote Markt.