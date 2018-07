Dronkenlui in de cel 09 juli 2018

02u44 0

De politie van Sint-Niklaas heeft vrijdagavond de handen vol gehad met dronkenlui. De match van de Rode Duivels zat daar wellicht voor iets tussen. Rond 23.30 uur bood een dronken feestganger zich aan in het Ibishotel, maar hij had geen geld bij zich en kreeg in plaats van een hotelkamer een cel toegewezen. Rond 2 uur kreeg hij gezelschap van een dronken amokmaker die uit café 't Hemelrijk werd geplukt. Tot slot vloog er nog een man in de cel na een opstootje. Hier ging het om een ruzie om een meisje. Omdat de man niet te bedaren viel, mocht hij eveneens overnachten in de cel. Tot slot werd nog een dronkenman van straat geplukt om 3.30 uur. Hij stond te slaan op een rolluik en verwondde zich daarbij aan de hand. Na enkele hechtingen in het ziekenhuis mocht hij zijn roes uitslapen bij de politie. (PKM)