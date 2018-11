Dronken feestvierders belanden in de cel Kristof Pieters

11 november 2018

12u23

De politie van Sint-Niklaas had het voorbije weekend de handen vol met dronken feestvierders. Vrijdagavond moesten er twee dronken personen bestuurlijk worden aangehouden omdat ze problemen veroorzaakten aan het danscafé Levels op de Houtbriel. Ook een vrouw die mensen lastig viel in het fastfoodrestaurant McDonald’s belandde in de cel om te ontnuchteren. Ook zaterdagavond en -nacht waren er problemen dronken fuifgangers. In Club Exo werden twee personen opgepakt die andere bezoekers lastig vielen. Ze werden opgesloten ter ontnuchtering. Ze kregen nadien gezelschap van een persoon die werd opgepakt bij een dispuut met twee anderen in de Van Havermaetstraat.