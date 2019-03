Dronken feestgangers maken amok Kristof Pieters

03 maart 2019

De politie van Sint-Niklaas heeft zaterdagnacht de handen vol gehad met dronken feestgangers die op verschillende plaatsen in de stad voor amok zorgden. Rond 3 uur werden twee personen opgepakt in de Parklaan omdat ze de buurt op stelten hadden gezet met hun geroep en getier. Eén van hen werd opgesloten in de cel om te ontnuchteren. Hij kreeg tussen 6 en 7 uur gezelschap van een jongeman die in Nieuwkerken voor kabaal had gezorgd. De politie kreeg drie meldingen voor lawaaihinder binnen en trof een stomdronken jongeman aan die amper nog op de benen kon staan. Tot slot werden er nog vier dronken discotheekgangers opgesloten. Zij hadden ruzie gekregen op de parking van Baia en mochten eveneens hun roes uitslapen in de cel.