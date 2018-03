Dronken discotheekganger in de cel 05 maart 2018

De politie van Sint-Niklaas heeft zaterdagavond rond 23.30 uur een zwaar dronken jongeman in de cel opgesloten nadat hij voor moeilijkheden had gezorgd op de parking van Club Exo. De jongeman was er het verkeer aan het regelen en was een gevaar voor zichzelf en anderen. Hij werd bestuurlijk aangehouden en mocht zijn roes uitslapen in de cel. (PKM)