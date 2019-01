Dronken dancingbezoeker in cel na vernielingen Kristof Pieters

06 januari 2019

De politie van Sint-Niklaas heeft vrijdagnacht een dronken klant opgepakt in dancing Levels op de Houtbriel. De man had een deur beschadigd. Hij verwondde zich hierbij aan de hand. Na verzorging in het ziekenhuis werd hij bestuurlijk aangehouden en opgesloten.