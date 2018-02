Dronken chauffeur ramt geparkeerde auto's 07 februari 2018

Een dronken chauffeur veroorzaakte gisterenochtend om 4.17 uur een grote ravage in de Regentiestraat in Sint-Niklaas. De bestuurder verloor de controle over zijn BMW en ramde twee geparkeerde voertuigen. Ook een gevel liep schade op. De politie trof de 25-jarige man uit Sint-Niklaas aan in zijn voertuig en trok zijn rijbewijs in voor 15 dagen. De man raakte niet gewond. De brandweer van de post Sint-Niklaas kwam ter plaatse om de brokstukken te ruimen. (PKM)