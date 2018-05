Dronken chauffeur belandt in de gracht 26 mei 2018

Een 33-jarige man uit Sint-Niklaas verloor gisteren om 13.23 uur de controle over het stuur in de Edgar Tinelstraat in Sinaai en kwam tot stilstand in een gracht. De man bleek na controle teveel gedronken te hebben. De politie trok zijn rijbewijs in voor 15 dagen. De chauffeur raakte niet gewond. (PKM)