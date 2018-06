Dronken bestuurster knalt tegen twee auto's 05 juni 2018

Een 69-jarige vrouw uit Sint-Niklaas heeft zondagavond voor behoorlijk wat blikschade gezorgd in de Heistraat in Sint-Niklaas. Ze verloor rond 23.15 uur de controle over het stuur van haar auto en kwam tot stilstand tegen een geparkeerd voertuig dat door de schok een tweede geparkeerd voertuig beschadigde. De vrouw geraakte bij het ongeval niet gewond, maar bleek na controle dronken te sturen. De politie nam haar rijbewijs in beslag voor 15 dagen. (JVS)