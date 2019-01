Dronken bestuurder vlucht na ongeval Kristof Pieters

06 januari 2019

13u59 0

De politie van Sint-Niklaas heeft zaterdag een bestuurder opgepakt die op de parking van dancing Baia op de Grote Baan in Sint-Niklaas een ongeval had veroorzaakt. De chauffeur pleegde vluchtmisdrijf maar kon door de politie korte tijd later worden opgepakt. Hij bleek onder invloed van alcohol.