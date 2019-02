Drie Wase vrouwen in ‘Homo Universalis’: “Hopelijk wint één van ons!” JVS

21 februari 2019

12u17 0 Sint-Niklaas Twee weken geleden is de zoektocht naar de nieuwe ‘Homo Universalis’ gestart, in het Eén-programma ‘Iedereen Beroemd’. Honderd kandidaten wagen tot in juni hun kans om de titel te winnen. De winnaar is diegene die maar liefst alle 100 proeven overleeft. Ook drie Wase vrouwen nemen deel. Jessy David uit Nieuwkerken, Anniek De Smit uit Kemzeke en Sarah Dullaert uit Sint-Niklaas kenden elkaar niet, maar nu rijden ze altijd samen naar de opnames. En één ding heb ze al gewonnen: “We zijn echte vriendinnen geworden!”

Eerder deze maand ging het nieuwe seizoen van de populaire, dagelijkse rubriek ‘Homo Universalis’ in ‘Iedereen Beroemd’ van start. Vorig seizoen keken heel wat Vlamingen telkens reikhalzend uit naar de spannende rubriek, waarin de kandidaten 100 dagen lang een opdracht krijgen voorgeschoteld. Dit seizoen nemen 50 mannen en 50 vrouwen deel aan ‘Homo Universalis’. Bij hen ook Jessy David (39) uit Nieuwkerken, Anniek De Smit (40) uit Kemzeke en Sarah Dullaert (32) uit Sint-Niklaas. “We hebben het programma vorig jaar gevolgd en we vonden het heel leuk. Daarom schreven we ons in voor dit seizoen, zonder te verwachten dat we erbij zouden zijn. Maar verrassend genoeg was dat wél het geval. En daar zijn we natuurlijk héél erg blij om. We zitten nog maar in de beginfase, maar het is echt heel fijn.”

Wie wint mag zich niet alleen dé Homo Universalis noemen, maar krijgt ook een reischeque van 18.000 euro, om een jaar lang gratis te reizen. Een prijs die ook de drie Wase dames doet dromen. “Je wil natuurlijk winnen, maar toch zie ik in onze grote groep vooral ook plezier maken als doelstelling. Er zijn intussen 8 kandidaten afgevallen en ergens doet dat ook telkens wel een beetje pijn. Als groep zijn we toch ook al wat gehecht aan elkaar. Dat zal alleen maar sterker worden, hoe langer we onderweg zijn en hoe beter we elkaar leren kennen.”

De opdrachten zijn heel verscheiden. Een paar voorbeelden: zo lang mogelijk een beker water op het hoofd in balans houden terwijl Jacky Lafon grappen vertelt, Smarties sorteren met een rietje, de perfecte komkommerschijfjes snijden tot een kaars met een spuitje water uitdoven en touwtjespringen met een touw dat eerst moet worden ontknoopt. En elke dag valt er een kandidaat af. “We zijn concurrenten, maar we proberen elkaar wel te helpen als het kan. We voelen een groot samenhorigheidsgevoel. We hopen dat er deze keer een vrouw wint, en dan nog liefst één van ons!”

Voor de drie Wase vrouwen zijn de opnamedagen ook een gezamenlijk uitje. “Er zijn in totaal achttien opnamedagen, in Schelle. Op één dag blikken we telkens zes afleveringen in. En daar trekken we samen naartoe. We rijden met ons drietjes naar ginder. En dat is leuk: we zijn echt vriendinnen geworden door dit programma. We kenden elkaar voordien helemaal niet. Hopelijk kunnen we er met z’n drietjes nog lang in blijven!”