Drie turnclubs bundelen krachten in SINGYM: “Samen toptalenten opleiden” Kracht en Geduld (Sint-Niklaas), Ritmica (Belsele) en Jong en Blij (Nieuwkerken) gaan voor één professionele werking JVS

29 november 2018

18u22 0 Sint-Niklaas Drie turnclubs uit Sint-Niklaas hebben SINGYM opgericht, een aparte club om de beste gymnasten van de drie clubs te begeleiden. Het gaat om Kracht en Geduld uit Sint-Niklaas, Ritmica uit Belsele en Jong en Blij uit Nieuwkerken. Bedoeling is om een groep van een veertigtal turnsters met twintig coaches op te leiden tot echte toptalenten. En het succes van Nina Derwael inspireert ook de Sint-Niklase turnwereld.

Met SINGYM zijn Kracht en Geduld, Jong en Blij en Ritmica een bijzonder project gestart in de turnwereld. Ze hebben de handen in elkaar geslagen om een nieuwe club op te richten: SINGYM. “De bedoeling van SINGYM is om de wedstrijdturnsters van de drie clubs samen te brengen en deze met vereende krachten te begeleiden. Lesgevers worden gezamenlijk opgeleid en bijgeschoold. De beste turnsters van de moederclubs stromen door naar SINGYM. Met deze nieuwe structuur kunnen we een heel professionele opleiding aanbieden. Bovendien kunnen we de meest beloftevolle wedstrijdturners selecteren uit een groep van in totaal zowat drieduizend leden”, klinkt het bij Jeroen Naudts, Ronny De Kempeneer en Geert Rombouts. Alle turnsters blijven verbonden aan hun moederclub, maar vanaf 2019 wordt SINGYM een officiële vzw en maken ze ook deel uit van die vereniging.

Bedoeling is om bij SINGYM met een elitegroep van een veertigtal gymnasten aan de slag te gaan. Daar zijn een twintigtal coaches bij betrokken. Toptalenten opleiden met het oog op een professionele carrière is de grote ambitie natuurlijk. En dan is de ongelofelijke prestatie van Nina Derwael meteen de ideale inspiratie bij de opstart van SINGYM. Die Belgische turnster veroverde onlangs goud op de wereldkampioenschappen turnen. “Die topprestatie leeft bij kinderen. En dan neemt de interesse toe. Wat Derwael heeft gepresteerd, inspireert jongeren én ook deze nieuwe turnclub. Hiermee willen we de turnsport in Sint-Niklaas naar een hoog niveau brengen. Door de krachten te bundelen is dat mogelijk”, aldus sportschepen Peter Buysrogge (N-VA).

Info: www.singym.be.