Drie tieners opgepakt na gewapende overval op nachtwinkel ‘t Brugsken Kristof Pieters

08 maart 2019

16u55 12 Sint-Niklaas De politie van Sint-Niklaas heeft drie personen opgepakt die verdacht worden van een gewapende overval op een nachtwinkel. Ze werden geïdentificeerd op basis van camerabeelden. Twee van de daders zijn minderjarig. De uitbater raakte bij een schermutseling gewond.

De overval gebeurde voorbije nacht in de nachtwinkel aan het Brugsken in Sint-Niklaas. Twee jongemannen stapten rond 1.15 uur de winkel binnen. Eén van hen bedreigde de uitbater met een groot mes en vroeg hem naar geld. De man gaf zich echter niet zonder slag of stoot gewonnen. “Er ontstond een schermutseling waarbij de nachtwinkeluitbater gewond geraakte”, bevestigt parketwoordvoerster An Schoonjans. “De twee overvallers konden rookwaren en een beperkte som geld buit maken. Ze sloegen vervolgens op de vlucht, samen met een derde persoon die op de uitkijk stond. De feiten werden echter gefilmd door bewakingscamera’s.”

Op basis van deze camerabeelden werden kort na de feiten vier personen opgepakt. Het gaat om twee minderjarigen uit Sint-Niklaas en Antwerpen en om twee jonge mannen van 18 jaar uit Antwerpen. Eén van de meerderjarigen werd vrijgelaten omdat hij niet actief had deelgenomen aan de overval. De andere 18-jarige verdachte zal vandaag nog worden voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde. Het parket vraagt zijn aanhouding.

De minderjarige verdachte uit Sint-Niklaas werd vandaag op vordering van het parket voorgeleid voor de jeugdrechter in Dendermonde. De minderjarige verdachte uit Antwerpen is, gelet op zijn woonplaats, ter beschikking gesteld van het Antwerpse parket.