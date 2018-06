Drie tegen de lamp bij alcoholcontrole 05 juni 2018

De lokale politie organiseerde zondagavond een alcoholcontrole in de Heihoekstraat in Nieuwkerken. Op twee uur tijd controleerden de agenten in totaal 52 bestuurders. Daarvan hadden er drie te veel gedronken. Van één bestuurder nam de politie het rijbewijs voor vijftien dagen in beslag. (JVS)