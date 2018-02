Drie maanden rijverbod voor dodehoekongeval 06 februari 2018

02u32 0

De politierechtbank van Sint-Niklaas heeft een 26-jarige vrachtwagenchauffeur uit Beveren veroordeeld tot drie maanden rijverbod voor het veroorzaken van een dodehoekongeval waarbij fietsster Linda Van Driessche (62) uit Sinaai om het leven kwam. Het ongeval gebeurde op het kruispunt van de Hulstbaan en het Wijnveld op 6 oktober 2016. Tijdens het oversteken van het kruispunt werd de vrouw, die met haar fiets op weg was naar het centrum voor boodschappen, gegrepen door een vrachtwagen. Ze overleed ter plaatse. Uit de vaststellingen van de verkeersdeskundige bleek het om een dodehoekongeval te gaan. Het Openbaar Ministerie vorderde een celstraf van zes maanden en meenden dat chauffeur Nico H. uit Beveren, het slachtoffer had kunnen én moeten zien. De advocaat van de trucker vroeg echter de vrijspraak voor zijn cliënt. "Op het moment dat hij met zijn vrachtwagen afdraaide, was de fietsster niet meer te zien", pleitte hij. "Dat hij de fietsster eerder al was voorbijgereden, wil niet zeggen dat hij moest weten dat de vrouw daarna naast zijn truck zou staan." De rechter was mild omdat het volgens haar inderdaad om een dodehoekongeval ging. De trucker kreeg drie maanden cel met uitstel, zes maanden rijverbod waarvan de helft met uitstel en een geldboete van 2.100 euro. Daarnaast moet hij ook alle proeven opnieuw afleggen, wil hij nadien zijn rijbewijs terugkrijgen. (PKM)