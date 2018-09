Drie lichtgewonden bij botsing lijnbus 03 september 2018

Bij een aanrijding tussen een personenwagen en een lijnbus zijn zaterdag rond 14 uur drie lichtgewonden gevallen in de Noordlaan in Sint-Niklaas. De bestuurder van de auto was aan het twijfelen bij een manoeuvre. Op het moment dat de bus de wagen wou inhalen, sloeg de autobestuurder toch plots linksaf. De auto werd hierdoor in de flank aangereden. Op de bus zaten op dat moment vier passagiers waarvan er drie lichtgewond werden. De twee bestuurders bleven ongedeerd. (PKM)