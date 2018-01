Drie katten overleven woningbrand niet 02u51 0 Foto Kristof Pieters Toen de brandweer arriveerde, stond de keuken in lichterlaaie.

In de Vijverstraat in Belsele heeft gisterenochtend een zware brand gewoed in een woning. Buurtbewoners zagen rond 8.20 uur rook uit ramen en deuren komen. Politie en brandweer kwamen meteen ter plaatse. Op dat moment stond de keuken al in lichterlaaie. De brand is vermoedelijk ontstaan ter hoogte van het koffiezetapparaat. De schade is aanzienlijk. Door de houten gewelven was de brand al beginnen doorslaan naar de slaapkamers op de bovenverdieping. De hele woning is voorlopig dan ook onbewoonbaar verklaard. De bewoner was op het moment van de brand niet thuis. De drie katten stikten door de zware rookontwikkeling. (PKM)