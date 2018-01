Drie inbraken in Kruisstraat 02u24 0

In de Kruisstraat in Belsele zijn vrijdagavond twee inbraken vastgesteld. Bij een eerste woning werd de deur opengebroken en het huis doorzocht. Het nadeel was verwaarloosbaar, enkel wat telefoonmateriaal dat al buiten gebruik was gesteld. In de tweede woning gingen de dieven aan de haal met geld en juwelen. Hier werden de daders het wel erg makkelijk gemaakt omdat de bewoners een sleutel hadden weggestopt op een plaats die de dieven snel hadden gevonden. De politie adviseert dan ook dit zoveel mogelijk te vermijden. Zaterdagochtend werd nog een derde inbraak vastgesteld door bewoners die terugkwamen na een veertiendaagse vakantie. Ook hier werden geld en kleine waardevolle spullen buit gemaakt. (PKM)