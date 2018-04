Drie dronken vrouwen in de cel 30 april 2018

De politie van Sint-Niklaas had zaterdag de handen vol met enkele dronken personen en het ging opvallend genoeg uitsluitend om vrouwen. Zaterdagochtend rond 8 uur werd een dame aangetroffen die op een bankje lag te slapen op het Sint-Nicolaasplein. De vrouw had na een nachtje stappen geen besef meer van tijd of ruimte en werd in de cel opgesloten om te ontnuchteren. Rond 10 uur kreeg ze het gezelschap van een andere vrouw. Ook zij mocht ontnuchteren in de cel. Tot slot moest een patrouille rond 18.30 uur een dronken vrouw van de weg halen aan de Schrijberg op de grens met Waasmunster. Een passant had de dame in bedwang gehouden omdat ze onder invloed steeds opnieuw de weg opliep. Ze gedroeg zich erg agressief en werd daarom geboeid en opgesloten in de cel. (PKM)