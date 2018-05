Drie dagen Goestink op het Castrohof 25 mei 2018

02u42 1 Sint-Niklaas Drie dagen lang, van vandaag tot en met zondag, zet het festival Goestink de tenten op in de stad, om er food, drinks, muziek en gezelligheid te serveren.

Al voor de vierde keer zetten organisatoren Michiel D'Hont (28) en Yannick Van Royen (30) hun schouders onder Goestink. Dat evenement is uitgegroeid tot een fijn en gesmaakt festival voor alle leeftijden, waar vooral gezelligheid centraal staat. Een 'festival van de sfeer', omschrijven ze het steevast. "Het is geen muziekfestival, het is geen foodtruckfestival, het is niet iets héél specifiek, maar net door dat alles te combineren, creëren we een bepaalde sfeer en beleving, in een groene, rustige omgeving midden in de stad. En we zijn blij dat dat mensen erg aanspreekt", stellen ze.





Kwalitatief sterk geheel

"Deze keer zetten we nóg meer in op de aankleding en decoratie, op bijzondere tenten, op méér en betere artiesten en op een ruimer aanbod van drank. Het moet een kwalitatief sterk geheel zijn, waar iedereen, jong én oud, zijn gading vindt. Dit is bovendien ook een heel kindvriendelijk festival", gaan de organisatoren verder.





Vandaag start Goestink om 16 uur met een afterwork aperitief, met daarna een feestje om het weekend gepast in te gaan. Zaterdag is er muziek van onder meer Blue Robin, Ludiviq en The Wocares, gevolgd door Jean Le Rouge en Bafana. Zondag om 11.30 uur is er een heuse crossfit-sessie, waarna er om 15 uur opnieuw muziek is van Bram & Lennert en Betty. Er zijn het hele weekend ook vier foodtrucks van de partij. (JVS)