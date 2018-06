Drie bewoners door rook bevangen bij appartementsbrand 21 juni 2018

Gisterenochtend om 7.30 uur brak brand uit op de gelijkvloerse verdieping van een appartementsgebouw in de Apostelstraat in Sint-Niklaas.





De aanwezige bewoners uit de vier appartementen werden geëvacueerd. Bij aankomst van de opgeroepen brandweer, ziekenwagens en MUG-team had een buurman het getroffen appartement zelf al grotendeels geblust met een poederblusser. hij liep daarbij wel een rookvergiftiging op en werd naar het ziekenhuis overgebracht. Ook de bewoonster van het appartement en een andere persoon met symptomen van rookintoxicatie werden voor controle afgevoerd. De brand richtte heel wat rookschade aan, maar de andere flats bleven gevrijwaard. De brandweer bleef geruime tijd ter plaatse om het gebouw te verluchten. De brand werd veroorzaakt door een oververhitte kookplaat. (PKM)