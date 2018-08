Drie bestuurders onder invloed 06 augustus 2018

02u26 0

De politie heeft zaterdagavond in de Mercatorstraat en de Lindestraat 49 automobilisten naar de kant gehaald voor een alcoholcontrole. Twee bestuurders hadden te diep in het glas gekeken en moesten hun rijbewijs inleveren voor een periode van zes uur. Ze mogen ook een boete verwachten. Zondagochtend betrapten agenten ook in de Hazewindstraat een automobilist die gedronken had. Hij moest zijn rijbewijs afgeven voor zes uur. Zes andere bestuurders die gecontroleerd werden, hadden niet gedronken. (JVS)