Drie bestuurders onder invloed 02u47 0

De politie van Sint-Niklaas haalde woensdagnacht drie chauffeurs uit het verkeer die reden onder invloed van alcohol. Een 32-jarige man uit Sint-Niklaas werd om 1.15 uur op de Grote Markt uit het verkeer gehaald. De man had teveel gedronken, maar bleek niet te beschikken over een geldig rijbewijs. Daarnaast was de keuring van zijn voertuig verlopen. De politie plaatse een wielklem op de auto.





Even later, om 1.39 uur, werd ook een 65-jarige man uit Sint-Niklaas uit het verkeer gehaald op de Grote Markt. Hij moest eveneens zijn rijbewijs afgeven, ditmaal voor drie uur. Tot slot haalde de politie om 4.20 uur een chauffeur uit het verkeer wegens zijn opvallende rijstijl in de P. J. Charlottelaan. De 27-jarige man uit Sint-Niklaas bleek dronken te sturen. De politie trok zijn rijbewijs in voor 15 dagen. (PKM)