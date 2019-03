Dorp plant één groot feest in september JVS

29 maart 2019

08u49 0 Sint-Niklaas In de dorpsraad van Sinaai rijpt het plan om in september één groot feest te organiseren. Zo zouden op 28 september de jaarmarkt, het feest van de Landelijke Gilde en de achtste jaargang van de Snoase Braderij in de Vleeshouwersstraat gelijktijdig plaatsvinden.

In de schoot van de dorpsraad zorgt het idee voor één groot septemberfeest voor veel enthousiasme. “Door de drie evenementen samen te laten plaatsvinden, krijgt Sinaai één groot feest, met een luik cultuur, een rommelmarkt, foodtrucks, oude ambachten, een braderij, dj’s en live-muziek”, klinkt het. Er werd met de stad al afgesproken om de paardenkeuring tijdens de jaarmarkt te laten doorgaan in de namiddag in plaats van ‘s morgens. “Voor meer details is het nog te vroeg, maar het wordt wel één groot feest. Sinaainaren houden dus best al de namiddag op 28 september vrij in hun agenda!”, klinkt het.