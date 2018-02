Donuts en expo als eerbetoon aan J Dilla 10 februari 2018

Het kunstplatform WARP en creatief bureau Wham houden vandaag met een tentoonstelling en veel muziek een eerbetoon aan de legendarische hiphop-producer J Dilla. Die overleed exact 12 jaar geleden op 32-jarige leeftijd aan een zeldzame huidziekte.





J Dilla - 'godfather of beats, king of sampling' - liet toch een memorable nalatenschap na. Zo maakte hij de beats voor onder meer A Tribe Called Quest, De La Soul, Erykah Badu, Common, Janet Jackson, Busta Rhymes en D'Angelo. Hij samplede ook een hele reeks oude soulplaten, van bijvoorbeeld The Jackson 5, Dionne Warwick, Eddie Kendricks en zelfs Belgisch componist René Costy. Met een groepstentoonstelling willen Wham en WARP een waardig eerbetoon brengen. WARP werkt dit jaar ook rond 'Het verbuigen van de realiteit'. Sampling - de muzikale variant van een collage - kwam in het werk van de Amerikaanse hiphop-producent zeer sterk naar voor. De expo brengt kunstwerken rond J Dilla en sampling door nationale en internationale artiesten. Donuts zijn er ook, verwijzend naar zijn laatste iconische 'Donuts'-album. 's Middags zetten dj's het werk van J Dilla in de kijker. Alles vindt vandaag 10 februari plaats bij WARP in de Apostelstraat 20, van 10 tot 18 uur. Gratis toegang. (JVS)