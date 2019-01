Donderdag eerste Sint-Niklase klimaatmars: “Van 8 tot 10 uur actie voeren in eigen stad” JVS

22 januari 2019

11u42 0 Sint-Niklaas Komende donderdag wordt er in Sint-Niklaas voor het eerst een klimaatmars georganiseerd. Van 8 tot 10 uur laten jongeren hun stem horen tijdens een mars doorheen de binnenstad.

De actie ‘Youth for Climate’ lokte vorige week 12.500 scholieren naar Brussel. In Sint-Niklaas volgt komende donderdag een lokale versie van de klimaatmars. Dat gebeurt op initiatief van een aantal jongeren, met steun van jeugdcentrum Den Eglantier. “Nadat er vorige week zo’n tweehonderd jongeren vertrokken vanuit Sint-Niklaas naar de klimaatmars in Brussel willen we nu donderdag ook actie ondernemen in onze eigen stad”, klinkt het. “We organiseren de klimaatmars in Sint-Niklaas, omdat we ervan overtuigd zijn dat niet iedereen zijn stem vorige week in Brussel kon laten horen. We nodigen evenwel iederéén uit om mee te stappen, om onze eis voor een beter klimaatbeleid te laten weerklinken.”

De Sint-Niklase klimaatmars gaat van start om 8 uur op het Sint-Nicolaasplein. De groep jongeren trekt onder meer langs verscheidene scholen, de Stationsstraat en de Grote Markt bij die eerste klimaatmars. Bedoeling is om 10 uur de actie af te ronden, zodat de jongeren nadien opnieuw naar de les kunnen.

