Domo Waasland krijgt award van BNP Paribas Fortis Foundation JVS

22 januari 2019

10u00 0 Sint-Niklaas Domo Waasland uit Belsele heeft, net als negen andere Oost-Vlaamse laureaten, een award gekregen van de BNP Paribas Fortis Foundation. Die awards worden voor het negende jaar op rij uitgereikt aan educatieve projecten van Belgische verenigingen die de strijd aangaan tegen de sociale uitsluiting van kansarme kinderen en jongeren in moeilijkheden.

In totaal slepen 93 projecten in ons land een award van BNP Paribas Fortis Foundation in de wacht, goed voor een bedrag van 828.000 euro. In Oost-Vlaanderen gaat het om tien projecten. Daarbij ook ‘Uit het isolement: Culturele en educatieve uitstappen voor gezinnen in moeilijkheden’ van Domo Waasland uit Belsele. Dat project krijgt 3.000 euro steun van de BNP Paribas Fortis Foundation.

Domo Waasland is sinds 2012 actief in Sint-Niklaas. Kwetsbare gezinnen met kinderen jonger dan twaalf jaar kunnen bij Domo terecht. Het gaat vooral om ouders die zich in een situatie bevinden waar ze hun opvoedingstaak heel moeilijk aankunnen. Veel van onze gezinnen zijn vrij geïsoleerd, wat de situatie nog bemoeilijkt. De vrijwilligers van Domo steunen de ouders. Samen bekijken ze hoe ze dat isolement kunnen doorbreken, door onder meer leuke en laagdrempelige dingen te doen met de kinderen. Op die manier krijgen de ouders meer draagkracht en krijgen de kinderen meer kansen om zich te ontplooien. De groep is nog op zoek naar vrijwilligers. Info bij domowaasland@gmail.com.