Dolgedraaide man (27) klimt op flatgebouw van vier verdiepingen hoog TWINTIGER SLINGERT DAKPANNEN NAAR HOOFD HULPVERLENERS KRISTOF PIETERS

28 maart 2018

02u51 0 Sint-Niklaas Opschudding gisterochtend aan het kruispunt Vijfstraten in Sint-Niklaas. Een 27-jarige man met een zware drugsverslaving had zich verschanst op een dak van een flatgebouw en gooide met dakpannen naar agenten, hulpverleners en omstanders. Uiteindelijk viel hij door het dak van een aanpalend huis. Daar kon hij overmeesterd worden.

De politie kreeg gisterenochtend rond 10 uur een eerste melding binnen. "Een man gedroeg zich wel erg vreemd aan het kruispunt Vijfstraten", zegt politiewoordvoerster Sofie Buyse. "De man zou volgens de melder over motorkappen van auto's aan het rollen geweest zijn."





Toen een eerste patrouille ter plaatse aankwam, sloeg de man meteen op de vlucht en klom hij via een regenpijp vier verdiepingen hoog op een plat dak. De hulpdiensten kwamen meteen massaal ter plaatse. Agenten probeerden via terrassen van onderliggende appartementen dichterbij te geraken en op de man in te praten. De brandweer kwam ter plaatse met een ladderwagen maar moest ook een veilige afstand bewaren. De dolgedraaide man gooide met dakpannen naar iedereen die wat te dichtbij dreigde te komen. Zowel hulpverleners, agenten als omstanders moesten wegduiken voor de rondvliegende pannen. Het drukke kruispunt moest om die reden een tijdlang voor alle verkeer worden afgesloten. Eén combi van de politie Sint-Niklaas raakte beschadigd door een dakpan. Er vielen geen gewonden.





Twee uur

Intussen had de brandweer ook een springkussen ontvouwd voor het geval de man naar beneden zou vallen. Hij balanceerde gevaarlijk bovenop een schoorsteen van het flatgebouw. Twee uur lang leidde dit tot een patstelling. De hulpverleners konden niet dichterbij komen omdat ze een dakpan tegen het hoofd konden krijgen en de man zelf weigerde halsstarrig het dak te verlaten.





Val door dak huis

Uiteindelijk begon de man verder over de daken van aanpalende woningen te lopen. Daar liep het fout, want hij zakte door het dak van een woning van een oudere dame. De politie kon via de bewoonster in het pand geraken en de man overmeesteren. De spoedarts diende hem meteen een kalmeringsmiddel toe waarna hij naar het ziekenhuis werd overgebracht.





Zware drugsverslaving

Het gaat om een 27-jarige man uit Sint-Niklaas met een zware problematiek van drugsverslaving. Hij is gekend bij de politie. De man heeft geen vast adres. Wat de man bezield heeft, blijft voorlopig een raadsel, maar hij was wel zwaar onder invloed van verdovende middelen. Het is een wonder dat hij zijn avontuur overleefd heeft. Wellicht zal hij gecolloqueerd worden.