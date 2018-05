Dode bij klap tegen vrachtwagen FILELEED NA REEKS ONGEVALLEN OP E17 KRISTOF PIETERS

03 mei 2018

02u48 0 Sint-Niklaas Het verkeer op de E17 tussen Gent en Antwerpen heeft gisteren heel wat hinder ondervonden door een reeks zware ongevallen. Bij twee ongevallen in de namiddag vielen geen gewonden, maar bij een derde accident met een bestelwagen en Portugese vrachtwagen in Sint-Niklaas viel een dodelijk slachtoffer te betreuren.

Het was gisteren nagenoeg de hele dag filerijden op de E17 richting Antwerpen. Al van 's ochtends vroeg was het aanschuiven vanaf Kruibeke. Kort na de middag gebeurde een eerste ongeval, gelukkig enkel met blikschade.





Hierdoor groeide de file wel al snel uit tot voorbij de oprit van Haasdonk. Iets na 15 uur reed een vrachtwagen er in op de staart van een file. Door de aanrijding raakte de stuurcabine van de aanrijdende vrachtwagen zwaar beschadigd en een deel van de lading lege colaflesjes kwam op de rijbaan terecht.





Ongedeerd

De aangereden vrachtwagen botste door de klap tegen zijn voorligger, maar beide bestuurders bleven ongedeerd. Enkel de chauffeur van de truck die op de file inreed raakte lichtgewond. Hij werd door de brandweer uit zijn cabine geholpen en werd voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht. Twee van de drie rijstroken waren door het ongeval versperd. Bovendien namen de takelwerken heel wat tijd in beslag. Om 16.30 uur liep de wachttijd in de file al op tot meer dan een uur en stond het verkeer aan te schuiven vanaf Sint-Niklaas. In de andere rijrichting stond een kijkfile van op de Antwerpse Ring met een verliestijd van een half uur.





Snelweg vermijden

Het Vlaams Verkeerscentrum adviseerde iedereen die via de E17 naar Antwerpen wou, om de snelweg te vermijden en om te rijden via de R4 en de E34. Vanuit Sint-Niklaas werd aangeraden om de N16 en de A12 in Antwerpen te nemen. Maar ook op de alternatieve wegen stonden al snel files. Ook in de dorpskernen van Haasdonk en Melsele stond het verkeer nagenoeg stil.





Tot overmaat van ramp gebeurde rond 17.15 uur een derde en meteen ook het zwaarste ongeval in de staart van de file ter hoogte van Sint-Niklaas.





De bestuurder van een lichte bestelwagen reed op de middenrijstrook aan hoge snelheid in op de achterkant van een Portugese vrachtwagen. De klap was enorm. De bestelwagen werd opengereten en tot schroot herleid. De hulpdiensten kwamen meteen ter plaatse, maar voor de bestuurder kon geen hulp meer baten. Hij was op slag dood. Het gaat om een 28-jarige man uit Mortsel die op weg was naar huis. Hij laat drie jonge kinderen na.





De Portugese trucker bleef ongedeerd, maar was wel in shock. Door het ongeval waren de drie rijstroken van de hoofdrijbaan versperd. Het verkeer kon enkel nog de plaats van het ongeval passeren via de pechstrook of de laterale weg. Het was gisteren dus nog maar eens een zwarte dag voor de E17.