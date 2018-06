Dj's klaar voor voetbalfeestje bij Goalski 13 juni 2018

Of het WK ook daadwerkelijk een groots voetbalfeest wordt, hangt in grote mate af van Onze Jongens in Rusland. Maar in het Rode Duivels-fandorp Goalski in Sint-Niklaas wil organisator vzw Hemelrijk wel een handje toesteken. Om ook vóór en ná de matchen een paar hoogtepunten te serveren, rekent het op de scoringsdrang van een reeks spitsen achter de draaitafels. Op eigen vraag komen topdj's als Michael Amani, Maori, Louis XIV en Black Mamba het publiek met hun beats mennen. "We willen heel graag deel uitmaken van het voetbalplezier in eigen stad", klinkt het. Van anderhalf uur voor de match tot anderhalf uur erna zijn de dj's van de partij, als geëngageerde vrijwilligers, te beginnen vanaf maandag. (JVS)