Directies waarschuwen: “Klimaat is geen excuus om te spijbelen” JVS

23 januari 2019

16u20 0 Sint-Niklaas Een aantal scholen legt leerlingen een verbod op om donderdag te spijbelen voor de eerste Sint-Niklase klimaatmars, tussen 8 en 10 uur. Onder meer de Onze-Lieve-Vrouw Presentatie heeft leerlingen en ouders daarover schriftelijk ingelicht. “We staan achter de klimaatacties van jongeren, maar het spijbelen kan niet meer voor ons”, klinkt het.

“We verbieden onze leerlingen niet om deel te nemen aan de lokale klimaatmars donderdagochtend. We verbieden hen wel om te spijbelen, voor alle duidelijkheid. Dat is een belangrijke nuance”, stelt directrice An Van Haut van de Onze-Lieve-Vrouw Presentatie. Dat is één van de scholen in Sint-Niklaas die leerlingen morgenochtend tussen 8 en 10 uur op school verwacht. Als er wordt gespijbeld, volgen er sancties. De OLV Presentatie is niet de enige school die dat verbod oplegt. Nog een aantal andere scholen heeft dat intussen ook gedaan.

De eerste Sint-Niklase klimaatmars start donderdagmorgen om 8 uur op het Sint-Nicolaasplein en eindigt rond 10 uur op de Grote Markt. Het is een initiatief van drie jongeren die de voorbije donderdagen ook in Brussel aanwezig waren. Voor de OLV Presentatie heeft de jeugd de voorbije weken een belangrijk signaal gegeven, maar kunnen hun acties tijdens de lesuren ook niet blijven duren. “Er zijn de voorbije twee donderdagen klimaatmarsen geweest in Brussel. Daar hebben telkens een dertigtal leerlingen van onze school aan mogen deelnemen. We vinden het heel goed dat ze zich inzetten voor dat doel en dat ze maatschappelijk engagement tonen. Maar het spijbelen kan niet meer voor ons”, aldus Van Haut.

Verrast

“We kregen dinsdag informatie van de politie dat er donderdag in Sint-Niklaas een klimaatmars zal plaatsvinden. Geen enkele leerling had ons daarvan op de hoogte gebracht. We waren dus wel verrast. We hebben dan zelf even wat opzoekwerk verricht. De jongeren die de mars organiseren, blijken ook niet van onze school. Vervolgens hebben we met het directieteam beslist om een schrijven te richten naar de leerlingen en de ouders waarin we stellen dat spijbelen niet kan.”

Schoolbos

“We hebben in de brief ook duidelijk aangegeven dat we open staan voor een dialoog en dat we alternatieven willen bekijken. Tot nu toe hebben we geen voorstellen gekregen om andere klimaatacties te houden. Onze school is sowieso heel erg begaan met het klimaat. We hebben ons eigen schoolbos aangeplant op Puitvoet. We hebben vorig jaar onze klimaatambassadeurs gehad: een groepje leerlingen trok met de fiets naar de kust, een meerdaagse trip, om ‘s avonds in scholen in discussie te gaan met leeftijdsgenoten over het klimaat. Dat vonden wij een heel krachtig signaal. We hebben onlangs ook een eigen klimaatapp gelanceerd. Allemaal grote en kleinere acties, die soms minder aandacht kregen, maar die wel aantonen dat we het thema enorm genegen zijn. Maar nogmaals, we vinden dat onze leerlingen dat engagement ook kunnen tonen zonder te spijbelen.”

