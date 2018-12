Dieven weg met nepjuwelen Kristof Pieters

30 december 2018

Dieven zijn van een kale reis teruggekomen bij een inbraak in een woning in de Kasteeldreef in Sint-Niklaas. Zaterdagavond rond 20 uur stelden de bewoners vast dat er een raam was opengebroken. De woning werd doorzocht maar de dieven gingen uiteindelijk enkel de haal met enkele nepjuwelen. Vrijdagavond om 20 uur was er ook een inbraakpoging in een woning in de Bookmolenstraat. Hier werden steeksporen aangetroffen aan de achterdeur. In de nacht van vrijdag op zaterdag, om 4.45 uur, ging er ook een alarm af in een bakkerij. Er werd geprobeerd om de deur te forceren maar dit was niet gelukt.