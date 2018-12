Dieven weg met laptop en… braillebord Kristof Pieters

09 december 2018

In een woning in de Driekoningenstraat in Sint-Niklaas werd zaterdag een inbraak vastgesteld in een flat op de tweede verdieping. De dieven maakten een laptop en iPhone buit en vreemd genoeg ook een braillebord. Dat laatste kan ook aan het feit gelegen hebben dat de daders op de tast alle multimediamateriaal meegraaiden.