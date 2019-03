Dieven vluchten weg nadat bewoners licht aansteken Kristof Pieters

10 maart 2019

Er is het voorbije weekend op verschillende adressen ingebroken in Sint-Niklaas. Op de Dendermondsesteenweg werd zaterdag rond 4 uur een deel van een deur van een woning ingeslagen. De dieven sloegen echter op de vlucht toen de bewoners, gewekt door het lawaai, het licht aanstaken. Vrijdag was ook al een inbraak vastgesteld in een woning in de Nachtegalenlaan. Daar werd het glas van een keukenraam ingeslagen. De woning werd doorzocht, maar het nadeel is nog onbekend. Er werd ook ingebroken in twee tuinhuizen. In de Watermolenstraat hebben dieven de deur van een tuinhuis ingetrapt, maar er werd niets gestolen. In de Gouden Regenlaan was de deur van het tuinhuis niet afgesloten. Daar werd zaterdag rond 12 uur een inbraak vastgesteld. Er werden verschillende goederen gestolen.